Gaza: Save the Children, senza risoluzione Onu la vita di 1 milione di bambini è in pericolo (4)

- "A Gaza, la distruzione di scuole e ospedali è diventata la norma e non l'eccezione e i bambini hanno subito danni fisici e psichici incalcolabili”, ha affermato Ashing, aggiungendo: “Nella Striscia, i genitori ci hanno raccontato di sintomi di disagi emotivi e traumi estremi nei loro figli, come un perenne stato di terrore, alimentazione disordinata, enuresi notturna, ipervigilanza e sintomi di regressione. Un numero imprecisato di bambini è stato mutilato, riportando lesioni che hanno stravolto la loro vita e la maggior parte di loro non ha potuto ricevere nemmeno le cure più elementari o attenuare il dolore a causa del sistema sanitario devastato”. “Gli aiuti di prima necessità su cui fanno affidamento le famiglie di tutta Gaza sono stati somministrati con il contagocce o sistematicamente negati da Israele, mentre, allo stesso tempo, i servizi essenziali sono stati ridotti drasticamente”, ha dichiarato la direttrice, e ha aggiunto: “Nonostante il numero spaventoso e in costante aumento di bambini uccisi dagli attacchi, la probabilità che muoiano per la fame e le malattie è maggiore di quella che vengano uccisi dai bombardamenti”. (segue) (Res)