Russia: Biden conferma nuove sanzioni a Mosca, saranno annunciate venerdì

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato che la sua amministrazione si sta preparando ad annunciare un nuovo "grande" pacchetto di sanzioni contro la Russia, dopo la morte in carcere dell'attivista e oppositore politico russo Aleksej Navalnyj. Parlando brevemente con i giornalisti prima di partire per la California, Biden non ha fornito dettagli in merito alla natura delle sanzioni, che saranno annunciate venerdì. "Ci stiamo preparando ad approvare nuove sanzioni alla Russia", ha detto. (Was)