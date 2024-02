Sanità: Droghei (Pd), in un anno di giunta Rocca i nodi sono venuti al pettine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno di giunta Rocca "e i nodi sono venuti tutti al pettine, anche sulla sanità. La confusione sulla governance, l'abbandono della sanità di territorio, lo stato disastroso dei pronto soccorso, le campagne e vaccinali non pervenute, le interminabili liste d'attesa. Si è addirittura attuato una sorta di blocco delle assunzioni tutto laziale. Non ci sono scelte magiche per la sanità, nonostante i proclami della destra, e questo anno di governo lo ha dimostrato. Una cosa però ci è chiara: bisogna investire nella sanità pubblica, in controtendenza quindi con quello che sta facendo la Regione Lazio".Lo scrive in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria Pd Roma. (Com)