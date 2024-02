Usa: al via a Manhattan il processo per traffico di droga all'ex presidente dell'Honduras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa mattina a Manhattan, a New York, il processo contro l'ex presidente honduregno, Juan Orlando Hernandez, estradato negli Usa il 21 aprile del 2022 dopo essere stato accusato di traffico di droga e di avere vinto le elezioni del 2017 grazie ai proventi del narcotraffico. Il processo ha preso il via questa mattina con l'avvio della selezione della giuria, che secondo il giudice Kevin Castel dovrebbe durare dalle due alle tre settimane. Secondo le autorità federali, Hernandez avrebbe sostenuto e beneficiato dei proventi del narcotraffico per quasi 20 anni, contribuendo anche allo smercio di cocaina negli Stati Uniti in collaborazione con il cartello messicano di Sinaloa. Il suo governo avrebbe consentito ai criminali di corrompere i funzionari pubblici e smericare droga in Honduras con "la quasi totale impunità". Lo staff di Hernandez avrebbe informato i cartelli in merito alle attività delle forze dell'ordine, mettendo anche a disposizione uomini per scortare le consegne di droga. (Was)