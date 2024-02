Europee: Baldini (M5s), su voto fuorisede serve più coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla questione del voto per gli studenti fuorisede "serve maggiore coraggio, noi ci siamo". Lo ha detto la deputata Vittoria Baldino, vice presidente del gruppo M5s alla Camera. "Dopo aver fatto resistenza in ogni modo, è una buona notizia che oggi la maggioranza sia arrivata sulle nostre posizioni sul voto fuori sede, ma crediamo che si possa fare di più", ha aggiunto. "L'emendamento della maggioranza al Dl elezioni è un primo, seppur timido, passo in avanti: consente il voto lontano dalla residenza solo per gli studenti ma esclude inspiegabilmente i lavoratori fuori sede, come invece prevede un nostro emendamento che chiediamo sia approvato. Siamo a un miglio da una prima significativa risposta a milioni di cittadini e a chi crede che per una volta la politica possa mettersi d'accordo su un tema che riguarda tutti, perché riguarda la nostra democrazia e rende effettivo e concreto un diritto importante in vista del rinnovo del parlamento europeo", ha concluso.(Rin)