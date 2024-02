Sanità: Sabatini (Fd'I), Regione fa parlare i fatti, sbloccate le risorse per personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'accordo fra la Regione Lazio e i sindacati per lo sblocco delle risorse integrative destinate al personale sanitario che erano ferme dal 2017. Si tratta di oltre 31,5 milioni di euro che permetteranno di incrementare i fondi contrattuali per il salario accessorio del quinquennio 2019/2023. Un accordo che è frutto del dialogo costruttivo fra Regione e parti sociali e rivolto ad una piena valorizzazione del personale medico. Sorprendente come da parte del Pd, pur di fronte ai tanti risultati conseguiti in questo primo anno di governo dalla Giunta Rocca in termini di riduzione del sovraffollamento dei pronto soccorso, di nuove assunzioni, di investimenti sulla sicurezza e sul potenziamento tecnologico degli ospedali, oltre che sugli interventi strutturali e sull'implementazione dei servizi e delle risorse professionali, ci si ostini a portare avanti una narrazione al di fuori della realtà. Ma la forza dei fatti basta da sola a sconfiggere la propaganda". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. (Com)