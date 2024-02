© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno "ottenuto i primi risultati dopo mesi" con la caduta della città di Avdiivka, in Ucraina, a causa della mancanza di munizioni e armi in dotazione ai militari di Kiev. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. "Senza il sostegno degli Stati Uniti, l'Ucraina non avrà gli strumenti per difendere il proprio Paese", ha detto. (Was)