Ex Ilva: Turco (M5s), commissariamento è errore che si ripete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Senza nulla togliere al neo-commissario Quaranta, torniamo a ribadire che è l'amministrazione straordinaria a essere una 'non soluzione'. Ci siamo già passati ai tempi di Renzi premier, ed è un errore che si ripete". Lo scrive in una nota Mario Turco, vicepresidente e coordinatore del comitato Economia, Lavoro e Imprese del M5s. "Il governo finora sull'asse Meloni-Fitto-Giorgetti-Urso non ne ha azzeccata una sull'ex Ilva e sul settore siderurgico in generale, e ora apparecchia un catastrofico disastro economico e sociale per Taranto. Il modo con cui Mittal ha sbattuto la porta uscendo da Acciaierie d'Italia è la riprova dell'assoluta assenza di affidabilità del colosso indiano, aspetto di cui i ministri del governo Meloni si sono resi conto solo dopo 18 mesi", aggiunge. (segue) (Com)