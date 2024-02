Ex Ilva: Turco (M5s), commissariamento è errore che si ripete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora "siamo da capo, come nel gioco dell'oca: si farà una gara, si riproporranno i soliti problemi nel decarbonizzare una volta per tutte l'acciaieria, si porteranno avanti logiche industriali obsolete, basate ancora sul carbone e senza considerare che l'impianto è ancora sotto sequestro per disastro ambientale e senza introdurre tutele ambientali e sanitarie, oltre che misure a favore della riconversione economica, sociale e culturale della città", spiega. "Nel frattempo, per il futuro prossimo, andrà ad accentuarsi il limbo di incertezza di tutto l'indotto, visto che il Dl Ilva varato dal governo non risolve un bel niente. E' sconfortante vedere come la storia degli ultimi vent'anni a Taranto non abbia insegnato nulla al governo", conclude. (Com)