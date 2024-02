Europee: Di Egidio (Iv), voto studenti primo passo, ora governo pensi a lavoratori fuorisede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importanza di fare rumore. Dopo la nostra battaglia per il sacrosanto diritto di voto ai fuori sede finalmente il governo fa un primo passo e dice SÌ all'emendamento che garantisce la possibilità di votare alle elezioni europee, ma solo per gli studenti". Lo si legge in una nota di Luca Di Egidio, membro del Comitato Nazionale di Italia Viva e consigliere del Municipio Roma VII. "Rimane però inaccettabile - ha continuato - che vengano esclusi dal voto tutti i lavoratori fuori sede e tutti coloro che sono in cura fuori dalla propria città di residenza. Ancora una volta chiediamo al governo Meloni: ma di che cosa avete paura? Italia Viva continuerà la battaglia per una legge stabile (e non per emendamenti d'urgenza che mettono una toppa) per garantire il diritto di voto a tutti i 5 milioni di fuori sede" conclude. (Com)