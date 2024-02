Libia: capo Consiglio presidenziale Menfi tiene riunione del Consiglio di difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il capo del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, ha presieduto oggi una riunione allargata con il Consiglio di difesa e sicurezza, alla presenza del primo ministro e ministro della Difesa del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, del capo dello Stato maggiore, generale Mohamed al Haddad, dei comandanti delle regioni militari, del capo dei servizi di intelligence, Hussein al Ayeb, e del ministro dell'Interno, Emad Trabelsi, per discutere gli sviluppi della situazione militare e della sicurezza nel Paese. Lo ha riferito lo stesso Menfi in una nota sul suo profilo Facebook. Il Consiglio per la difesa e la sicurezza è stato istituito lo scorso anno con l'obiettivo di rispondere rapidamente agli scontri tra milizie armate, in particolare a Tripoli o provenienti da parti esterne alle aree di controllo del Gun, nonché per affrontare i rischi legati al terrorismo. (Lit)