Francia: ministro Difesa chiede rafforzamento sicurezza contro attacchi informatici russi

- Il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu ha chiesto un rafforzamento all'interno del suo dicastero delle misure di sicurezza per far fronte alle minacce di "sabotaggio e cyberattacco" provenienti dalla Russia. È quanto si legge in una nota interna riportata dall'emittente televisiva "BfmTv". "Dall'invasione dell'Ucraina, la federazione della Russia si inserisce in un rapporto di forza con al Francia e i suoi partner conducendo (...) delle operazioni ibride di ingerenza", si legge nella nota, dove si spiega che "questi attacchi riguardano in primo luogo il ministero della Difesa.(Frp)