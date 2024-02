Russia: Calenda, Salvini chiarisca alleanza con partito Putin altrimenti mozione in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Salvini ha ancora in piedi un'alleanza formale con il partito di Putin, che è stata rinnovata nel 2022, un mese dopo l’invasione russa dell’Ucraina" e "adesso questa cosa va chiarita, altrimenti porteremo in Aula una mozione di sfiducia". Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo a “Cinque minuti” su Rai1. "Salvini è nel governo e non può essere un alleato formale di Putin”, ha concluso. (Rin)