Cultura: Borgonzoni, "Celebrating Connections" a Berlino accende riflettori su cinema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento "Celebrating Connections" che dopo Tokyo "abbiamo voluto portare a Berlino nasce con l'obiettivo di offrire momenti di confronto sulle opportunità a disposizione degli operatori internazionali che scelgono il nostro Paese". Lo spiega il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, in merito all'evento che "mira a dare la possibilità ad attori e attrici giovanissimi di dimostrare il loro straordinario talento davanti a ospiti arrivati da ogni parte del mondo", aggiunge. "Una manifestazione tra le più attese nel mondo del cinema, la Berlinale, ancor più quest'anno con l'Italia 'Country in Focus' all'European Film Market, che rappresenta per noi un'occasione per accendere i riflettori sul nostro Paese, sulle imprese del sistema cinematografico e dell'audiovisivo italiano e sui nostri artisti", prosegue Borgonzoni. L'evento, organizzato dal ministero della Cultura e Cinecittà su iniziativa della Senatrice, si è svolto ieri pomeriggio a Berlino, al Gropius Dome, nell'ambito della settantaquattresima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. (segue) (Res)