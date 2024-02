Cultura: Borgonzoni, "Celebrating Connections" a Berlino accende riflettori su cinema italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti gli artisti protagonisti dell'evento: da Stefano Accorsi, che sul palco ha presentato la miniserie tv dedicata a Guglielmo Marconi per la ricorrenza dei 150 anni della nascita dell'inventore bolognese, a Federico Ielapi, da Saul Nanni a Domenico Cuomo e poi Ginevra Francesconi, Gaia Girace, Sara Serraiocco. È stato inoltre proiettato un videomessaggio del regista Matteo Garrone, in corsa agli Oscar 2024 con "Io Capitano". Di nuove collaborazioni internazionali e delle misure messe in campo dal ministero della Cultura - affinché il cinema italiano acquisisca sempre più una posizione centrale sulla scena mondiale - si è discusso anche domenica 18 febbraio nel corso della serata promossa dall'ambasciata italiana a Berlino alla presenza della ministra per la Cultura e i Media della Germania, Claudia Roth, del sottosegretario, Lucia Borgonzoni, della presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, dell'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, e di tanti rappresentanti italiani e tedeschi della politica, dello spettacolo e della cultura per celebrare il valore del cinema italiano, la sua capacità di dialogare con il pubblico internazionale e il consolidamento dei legami culturali e produttivi tra Italia e Germania. Lo riferisce in una nota il ministero della Cultura. (Res)