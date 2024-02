Motori: Tovaglieri (Lega), fare crociate senza evidenze scientifiche su inquinamento è disinformazione - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Tutelare questa filiera storica "è un vantaggio dal punto di vista artistico culturale e dal punto di vista economico, ma non solo per chi fa manutenzione possiede questi veicoli, ma per tutti i cittadini”. La Vespa "ci ha reso un’eccellenza e ora, per assurde regole ‘green’, visto che l’incidenza delle loro emissioni è veramente limitatissima, non vedo perché dovrebbero non più circolare”. Lo ha detto l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, a margine di un evento a Palazzo Pirelli per tutelare la Vespa come “patrimonio culturale italiano”. "Iniziare a marchiare delle categorie - ha proseguito - significa soltanto gettare fumo negli occhi e polarizzare un conflitto, come se chi va in giro con il monopattino elettrico è amico dell’ambiente e chi va in giro in Vespa è il nemico. Fare crociate senza evidenze scientifiche alla base vuol dire fare solo disinformazione". Tovaglieri ha poi ricordato che "l'uso dei biocarburanti consentirebbe di salvaguardare la filiera dell'automotive e anche di far circolare i veicoli storici". "Questa tecnologia oggi già c'è, l'abbiamo in casa nostra, la fa Eni, non dobbiamo inventarci nulla di nuovo. Deve essere sviluppata e resa accessibile", ha concluso. (video: Agenzia Nova) (Rem)