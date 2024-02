Roma: dalle Ater al Giubileo e fondi Ue, incontro e sintonia Rocca-Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla riforma delle Ater ai fondi europei su Ostia passando per il Giubileo del 2025. Questi i temi affrontati nel corso di un incontro tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è tenuto presso la sede della giunta regionale a Roma. "I temi principali che sono stati affrontati riguardano la riforma delle Ater, il Consorzio industriale e il Giubileo. Periodicamente ci incontriamo su questioni di forte interesse, come il tema dei fondi europei su Ostia. Su tutto questo ora seguiranno dei tavoli tecnici ‐ ha detto il presidente Rocca -. Come sempre abbiamo trovato una sintonia, poi gli assessori e i tecnici continueranno a lavorare su questi temi. In particolare sulla riforma delle Ater c'è un tavolo tecnico: i problemi riguardano le morosità e le ristrutturazioni - ha spiegato Rocca -. Questo disegno di legge prima di essere approvato ha bisogno di una consultazione globale. Per Roma abbiamo 59 mila alloggi ed è importante che ci sia una lettura comune", ha concluso il governatore. Sulla stessa linea il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Queste riunioni le facciamo periodicamente per parlare dei tanti dossier che dobbiamo affrontare insieme. Dunque abbiamo condiviso gli obiettivi che saranno approfonditi con i tavoli tecnici - ha ribadito Gualtieri -. Se ci sono dei problemi troviamo delle soluzioni come abbiamo sempre fatto, per Regione Lazio e Roma Capitale collaborano. Ad esempio il Giubileo è una cornice di lavoro comune", ha concluso Gualtieri. (Rer)