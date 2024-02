Sanità: Rocca, su trasferimento Umberto I Roma tavolo tecnico tra 10 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sulla delocalizzazione del policlinico Umberto I di Roma "il tavolo tecnico sarà convocato tra una decina di giorni. L'Umberto I interessa Roma Capitale nella misura in cui è una realtà ospedaliera preziosa per la città. Quindi, ho voluto coinvolgere il sindaco Gualtieri da subito, perché è impensabile spostare un ospedale che cuba quei numeri di posti letto senza ascoltare il parere della città". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a termine di un incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presso la sede della giunta regionale a Roma. Il presidente Rocca questa mattina ha annunciato che è stata individuata l'area dove sarà trasferito il nuovo policlinico Umberto I, che potrebbe essere inaugurato già tra 4 anni con un investimento di circa 500 milioni di euro. Anche se di preciso non si conosce il posto dove sorgerà il nuovo ospedale, molto probabilmente l'area individuata è sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovo stadio della As Roma. Per lo studio del progetto la Regione Lazio ha aperto un tavolo istituzionale con l'Università La Sapienza. Al tavolo è coinvolto indirettamente anche il Comune di Roma per la parte urbanistica.(Rer)