Ex Ilva: Cavo (Nm), Quaranta scelta rapida e di competenza

24 luglio 2021

- "Una nomina rapida e di una persona competente, come la situazione di Acciaierie d'Italia richiedeva. A Giancarlo Quaranta, neo commissario straordinario di ex Ilva, l'augurio di un lavoro proficuo nella consapevolezza della responsabilità che oggi ha assunto accettando la nomina da parte del ministro Urso”. Lo ha dichiarato Ilaria Cavo, di Noi moderati, vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera dei deputati. “Con la sua esperienza maturata nel settore siderurgia e nella stessa Ilva – ha proseguito –, Quaranta è la persona giusta per garantire il cambio di rotta necessario e un piano industriale che sappia riconoscere centralità alla produzione dell'acciaio in Italia, stabilità alla produttività in tutti gli stabilimenti del gruppo e all'indotto, coniugando garanzie occupazionali, di sicurezza e ambientali e un'ottimizzazione nell'utilizzo delle aree con la stessa rapidità che ha portato alla sua nomina e che la situazione richiede". (Rin)