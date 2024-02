Argentina-Regno Unito: ministra Esteri Mondino, bene visita di Cameron a Isole Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo il gesto del cancelliere britannico, David Cameron, di includere l'Argentina nella sua visita nella regione". Lo ha scritto su X la ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, in riferimento alla visita del ministro degli Esteri britannico, David Cameron, alle Isole Malvine. "Saremmo lieti di ricevervi, la prossima volta, anche a Buenos Aires", ha aggiunto Mondino. Nel frattempo, oggi Cameron aveva affermato che "agli abitanti delle Malvine possono rimanere nelle isole finché vorranno" sotto l'amministrazione britannica. "Vorrei essere assolutamente chiaro, per quanto ci riguarda, le Isole Falkland sono assolutamente le benvenute a far parte della famiglia del Regno Unito finché lo vorranno" e "noi le sosterremo e proteggeremo per tutto il tempo che vorranno", ha detto Cameron, in visita alle Isole Falkland prima di iniziare il suo tour nelle Americhe. "Ovviamente vogliamo avere buoni rapporti con Buenos Aires e con il governo argentino, ma ciò non andrà mai a scapito dei desideri degli abitanti delle Isole Falkland che, a nostro avviso, vengono assolutamente al primo posto in questo senso" ha aggiunto. (Brb)