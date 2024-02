Usa: migranti, Dakota del Sud invia la Guardia nazionale in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana della Dakota del Sud, Kristi Noem, ha annunciato l'invio di un contingente della Guardia nazionale statale al confine con il Messico, alla luce della crisi relativa al crescente numero di arrivi di migranti alla frontiera meridionale. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, la governatrice ha affermato che il confine è "una zona di guerra". I militari della Guardia nazionale, ha aggiunto, saranno impiegati per aiutare la costruzione di un muro al confine, per "ostacolare il flusso di migranti illegali, droga e trafficanti di esseri umani". Il contingente è composto da 60 soldati, e sarà inviato in Texas nel corso dei prossimi tre mesi. (Was)