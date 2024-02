© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Picasso. La metamorfosi della figura", in programma al Mudec dal 22 febbraio al 30 giugno 2024.Mudec Museo delle Culture, via Tortona 56 (ore11)REGIONEIl presidente Attilio Fontana interviene al Convegno Confagricoltura Assoverde MyPlant&Garden –Rho Fiera Milano (ore 10)Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, presenta la Legge regionale sullo sport e le molteplici opportunità che essa offre. Intervengono anche l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.Lario Fiere, viale Resegone, Erba/CO), sala meeting (ore 10.30)Il presidente Attilio Fontana interviene al dialogo bilaterale sulla cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera.Palazzo Lombardia Sala Biagi (ore 11:30)VARIEWorkshop Comunità energetiche rinnovabili: innovazioni per la transizione energetica.Crowne Plaza Hotel, Via K.Adenauer, 3 San Donato Milanese (ore 8:30)In occasione dell’inaugurazione della manifestazione Myplant & Garden viene aperto il primo “Salone del verde mangia smog”, in collaborazione con Assofloro, alla presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Rho fiera Milano, Padiglione 20, Stand E28/D25 (ore 9)Seminario "Del lavoro e della persona" organizzato dall’Università Cattolica e dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Milano. Intervengono, tra gli altri, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e il presidente di Caritas ambrosiana, Luciano Gualzetti.Università Cattolica, aula Pio XI (ore 9:45)Sinergie, X° Workshop sul volontariato aziendale di Legambiente "Innovare – Includere – Riconvertire". I numeri e i protagonisti del punto di contatto tra ambientalismo e impresa in Lombardia e in Italia.Diamond Tower, Piazza Lina Bo Bardi 3 (ore 10)Il Capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento Europeo e membro della Commissione per i trasporti e il turismo, Carlo Fidanza, su invito del Presidente di Assoimpredia, Gianluca Bartolini, visita la fiera di Myplant & Garden.Rho Fiera Milano (ore 10)Presentazione della Mumac coffee escape, la prima Escape Room all’aroma di caffè.Mumac, via Neruda, 2 Binasco/ Mi (ore 10:30)Conferenza stampa Violenza sulle donne "Non sei sola, lasciati aiutare". Intervengono, tra gli altri: Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e sistemi Verdi, Regione Lombardia; Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Regione Lombardia; Diana De Marchi, Consigliera delegata alle Politiche del lavoro, politiche sociali, pari opportunità, Città metropolitana di Milano; Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo; Daniela Maggi, Assessore alla Cultura e identità, politiche giovanili, pari opportunità, Ufficio Europa, Ambiente e Verde, Comune di Cinisello Balsamo.Ristorante McDonald's, Viale Fulvio Testi, 132 Cinisello Balsamo/Mi (ore 11)Evento di incontro delle mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, in programmaDeloitte, via Tortona, 25 (ore 11:30)Consegna fondi raccolti da Conad con la campagna solidale Goofi 2023 a sostegno del progetto Giocamico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIIIOspedale Papa Giovanni XXIII "Sala Spajani" (ore 11:30)"Il Verde e la salute sono il futuro delle nostre Città" organizzato da "Asso.Impre.Di.A. (Associazione nazionale imprese per la difesa e la tutela ambientale) nell'ambito di MyPlant & Garden.Rho Fiera Milano, sala landscape area Pad. 20 – C09 (ore 14)Presidio di Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil nell'ambito dello sciopero nazionale di due ore indetto da Cgil e Uil, insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici a sostegno della vertenza sulla sicurezza sul lavoro dopo il crollo nel cantiere di Firenze.Prefettura (ore 16)Evento organizzato da Equita e Università Bocconi, per la presentazione dell’Osservatorio sui Mercati dei Capitali 2023, che analizza annualmente i mercati azionari e obbligazionari, ponendo particolare attenzione al mondo della finanza sostenibile e alle dinamiche che coinvolgono gli investitori e gli intermediari finanziari che operano sui mercati. La presentazione è introdotta da Andrea Vismara, ad di Equita, e da Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana.Centro svizzero, via Palestro, 2 (ore 17)Incontro "Quando il carcere è donna" organizzato dall'Associazione "Sbarre di Zucchero", in collaborazione con la Fondazione Casa della Carità. Intervengono, tra gli altri: don Paolo Selmi, presidente Fondazione Casa della Carità; Giacinto Siciliano, direttore Casa Circondariale San Vittore, Roberto Bezzi, responsabile dell'Area Educativa della II Casa di Reclusione di Milano; don Virginio Colmegna, presidente onorario Fondazione Casa della Carità.Fondazione Casa della carità, via Francesco Brambilla, 10 (ore 17:30)Incontro “Milano sicura Rigenerazione Urbana e Sicurezza”. Intervengono: Franco Gabrielli, delegato alla sicurezza e coesione sociale del Comune di Milano; Elena Granata docente urbanistica e analisi del territorio del Politecnico di Milano; Marco Granelli assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Modera Fabio Pizzul.Ostello Bello Milano Centrale Via Roberto Lepetit, 33 (ore 18:30)Incontro "Gerusalemme-Milano: una Chiesa, due realtà in dialogo" tra il Patriarca Latino di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.Casa Cardinale Ildefonso Schuster, via Sant'Antonio, 5 (ore 19:45)(Rem)