Russia: Usa sul bando a "Radio Liberty", Putin si è sempre opposto alla libertà di stampa

- L'inclusione di "Radio Liberty" nel registro delle "organizzazioni indesiderate" da parte del ministero della Giustizia russo "non è una sorpresa". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. "Il governo di Vladimir Putin si è sempre opposto alla libertà di informazione e di stampa in Russia, e questo lo dimostra", ha detto. Emittente fondata dal Congresso degli Stati Uniti nel 1949, "Radio Liberty" ha operato nel periodo della Guerra fredda come strumento per diffondere informazioni sull'Occidente oltre la cosiddetta "cortina di ferro". Lo scopo dichiarato di "Radio Liberty" è quello di "promuovere i valori e le istituzioni democratiche tramite la diffusione di informazioni e idee" (Was)