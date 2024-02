G7: Meloni presiede vertice sabato, al centro Ucraina e Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi oggetto del dibattito, ci sarà molto probabilmente la questione dei fondi russi, attualmente congelati e che potrebbero essere utilizzati proprio per finanziare l’Ucraina, in termini di aiuti macrofinanziari o per quanto concerne la ricostruzione. Ma su questo dal vertice del 24 febbraio non arriveranno decisioni. I leader occidentali discuteranno probabilmente anche della morte di Aleksej Navalnyj, il dissidente russo morto nella colonia penale siberiana Ik-3 in circostanze ancora da chiarire, anche se, sempre a quanto si apprende, non è previsto un intervento al summit della vedova Julia Navalnaya. Se l’Ucraina sarà dunque al centro del G7, nella discussione di sabato prossimo troveranno spazio anche altri temi di attualità, primo fra tutti il conflitto in Medio Oriente. I leader occidentali saranno chiamati a discutere di scenari a breve, medio e lungo termine: in primis, della via da percorrere per giungere alla fine del conflitto e al rilascio degli ostaggi in mano al movimento islamista palestinese Hamas, per poi guardare allo scenario post Gaza. Spazio infine, nella riunione di sabato, anche alla crisi nel Mar Rosso, a meno di una settimana dal lancio della missione Ue Aspides che dovrà aiutare a garantire la sicurezza dei traffici commerciali lungo questa rotta cruciale. (Rin)