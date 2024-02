Italia-Ecuador: Ambasciatore Davoli ricevuto da Procuratrice generale, Diana Salazar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciatore italiano in Ecuador, Giovanni Davoli, è stato ricevuto a Quito dalla Fiscal (procuratrice) Generale dello Stato, Diana Salazar. Nell’occasione, si legge in una nota, sono stati discussi i temi della cooperazione giudiziaria in corso tra Italia e Ecuador nelle strategie di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. L’Italia è anche presente tramite il programma europeo Euresp, per il rafforzamento del sistema penitenziario in Ecuador, eseguito dall'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila) e diretto da un magistrato italiano, Paolo Di Sciuva, anch'egli presente all’incontro. L’Ambasciatore ha reiterato il sostegno del governo italiano al popolo e alla democrazia ecuadoriani nell’attuale situazione di crisi e di conflitto interno con le organizzazioni criminali, dichiarata dal Presidente Noboa, come già espresso dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Salazar ha riconosciuto l’esperienza delle istituzioni italiane nella lotta alla criminalitaà organizzata e ha espresso l’auspicio che si possa ulteriormente rafforzare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi.(Res)