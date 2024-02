Inflazione: Osnato (Fd'I), con evidenza sue origini interpretazione dati Bce non in linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) "ancora una volta ci offre un'interpretazione dei dati abbastanza curiosa, non del tutto in linea con l'evidenza empirica sulle origini dell'inflazione". Lo ha detto Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito commentando la recente posizione della Bce, secondo cui il taglio dei tassi andrebbe rinviato, anche sulla spinta dei dati Usa, perché i salari crescono ben al di là dell'obiettivo del 2 per cento. "Il governatore della Banca d'Italia, invece, aveva sottolineato che da noi la dinamica dei prezzi è ormai sotto controllo", ha aggiunto. (segue) (Rin)