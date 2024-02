Inflazione: Osnato (Fd'I), con evidenza sue origini interpretazione dati Bce non in linea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non tutti i membri dell'Eurozona sono altrettanto virtuosi, ma è nel nostro interesse nazionale che la politica monetaria diventi meno restrittiva", ha proseguito Osnato. "Se, come illustrato da Panetta ad Assiom forex, il rischio di una spirale prezzi-salari non è affatto immediato, allora forse è più importante difendere il potere d'acquisto dei lavoratori", ha proseguito l'esponente di Fd'I. "Gli strumenti sono noti: incentivi a pagare meglio e un taglio deciso del cuneo fiscale. È esattamente la politica di questo governo e, come si è visto, dall'Italia non viene alcun allarme inflazione. La Bce ascolti le esigenze dei cittadini, delle imprese, dei mercati", ha concluso Osnato. (Rin)