Decreto superbonus: Orsomarso (Fd'I), vogliamo agire responsabilmente, non gratuitamente

- "Questa maggioranza vuole agire responsabilmente e non gratuitamente. I bonus edilizi sono un provvedimento nato male e finito peggio e che costringe oggi il governo Meloni a intervenire per sanare le disfunzioni che ha provocato", ha dichiarato in Aula in Aula il senatore di Fratelli d'Italia Fausto Orsomarso, nel corso dell'esame del decreto Superbonus. "Vogliamo mettere in campo misure strutturali e lo faremo con la convinzione e la certezza di agire nel solo interesse della nazione", ha aggiunto. (Rin)