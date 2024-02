© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'episodio di fumo presente nella stazione metro di Bologna, Atac precisa che il servizio della Metro B è regolare. In forma precauzionale, per consentire le verifiche agli impianti e agli ambienti, la stazione di Bologna è stata momentaneamente chiusa all'ingresso e all'uscita e i treni transitano senza fermare. Lo comunica in una nota Atac. (Com)