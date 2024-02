Medio Oriente: Sudafrica chiede alla Corte de L'Aia di dichiarare illegale l’occupazione israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica ha esortato la Corte internazionale di giustizia (Cig) ad emettere un parere legale non vincolante secondo cui l'occupazione israeliana dei Territori palestinesi è illegale, sostenendo che ciò aiuterebbe gli sforzi per raggiungere una soluzione al conflitto. "Una chiara caratterizzazione giuridica della natura del regime di Israele sul popolo palestinese può solo aiutare a rimediare al ritardo attuale e a raggiungere una soluzione giusta", ha detto ai giudici Vusimuzi Madonsela, ambasciatore del Sudafrica nei Paesi Bassi. I rappresentanti del Sudafrica hanno aperto oggi la seconda giornata di udienze presso la Cig de L'Aia. L’udienza fa seguito alla richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di un parere consultivo, o non vincolante, sull’occupazione nel 2022. Più di 50 Stati presenteranno le loro argomentazioni fino al prossimo 26 febbraio. Ieri i rappresentanti palestinesi hanno chiesto alla più alta corte delle Nazioni Unite di dichiarare illegale l'occupazione israeliana del loro territorio, affermando anche che il parere consultivo della Corte potrebbe contribuire ad una soluzione a due Stati e ad una pace duratura. Israele non parteciperà alle udienze ma ha inviato una dichiarazione scritta, affermando che un parere consultivo sarebbe dannoso per raggiungere una soluzione negoziata con i palestinesi. (segue) (Res)