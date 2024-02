Medio Oriente: Sudafrica chiede alla Corte de L'Aia di dichiarare illegale l’occupazione israeliana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza l’ambasciatore del Sudafrica nei Paesi Bassi, Vusimuzi Madonsela, aveva affermato che “Israele sta applicando nei Territori palestinesi una versione estrema dell'apartheid” rispetto a quella sperimentata dal suo Paese. "Noi sudafricani percepiamo, vediamo e sentiamo nel profondo le politiche e le pratiche discriminatorie disumane del regime israeliano come una forma ancora più estrema dell'apartheid istituzionalizzato contro i neri nel mio Paese", ha dichiarato Madonsela. "È chiaro che anche l'occupazione illegale di Israele viene gestita in violazione del crimine di apartheid”, ha proseguito l’ambasciatore, aggiungendo: “L'apartheid di Israele deve finire". Ieri, durante la prima udienza della Corte internazionale di giustizia, sono stati ascoltati gli interventi dei rappresentanti dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), chiedendo tutti la conferma dell'"illegalità" dell'occupazione e delle pratiche israeliane nei Territori palestinesi. Una volte conclusa la prima giornata di udienza, l’ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha pubblicato un post sul suo profilo X (ex Twitter), affermando che Israele non riconosce la legittimità dei procedimenti della Corte internazionale di giustizia riguardanti la “legalità dell'occupazione”. Il processo è stato "progettato per danneggiare il diritto di Israele a difendersi dalle minacce esistenziali", ha dichiarato l'ufficio del premier, aggiungendo: “L'udienza all'Aia fa parte di un tentativo palestinese di dettare i risultati di una soluzione diplomatica senza alcun negoziato. Continueremo a combattere questo tentativo e il governo e la Knesset (il parlamento) sono uniti nel respingere” quest'azione. (Res)