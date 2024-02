Milleproroghe: Iv, no a tasse anche per religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Dopo gli agricoltori, il governo tassa anche i religiosi. L'ultima legge di Bilancio regala sorprese sgradite ogni giorno. Italia viva ha depositato oggi emendamenti al decreto Milleproroghe per eliminare questa stortura". Lo dichiarano le parlamentari di Italia viva, Maria Chiara Gadda, Maria Elena Boschi e Silvia Fregolent. "Il contributo obbligatorio che i religiosi provenienti da Paesi extra Ue devono versare per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale passa da 397,34 euro a 2.000 euro. Va garantito il diritto alla salute a tanti sacerdoti, suore, frati che animano le nostre comunità e sono determinanti per la continuità di opere territoriali a favore delle persone più fragili e delle famiglie. Peraltro, questo contributo annuale non è stato nemmeno proporzionato alla effettiva presenza, visto che è il medesimo per chi rimane un anno o un mese. In Italia - concludono - ci sono migliaia di religiosi che provengono da Paesi extra Ue, quintuplicare l'importo è una vessazione inutile che influisce poco sulle casse dello Stato mentre mette in ginocchio gli enti. Il governo ci ripensi, ha fatto inversione a U su tante cose lo faccia anche su questo". (Rin)