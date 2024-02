Mar Rosso: riunione straordinaria ministri Trasporti G7, adottata dichiarazione a difesa linee marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si è tenuta oggi una riunione straordinaria dei ministri dei Trasporti del G7 che l’Italia ha convocato in quanto presidente di turno del gruppo. Al centro della riunione - riferisce una nota -, presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, la crisi del Mar Rosso e la connettività marittima internazionale. Al termine dell’incontro, tenuto in videoconferenza, i ministri dei Trasporti del G7 hanno adottato una dichiarazione a difesa delle linee marittime e della connettività globale. La dichiarazione condanna fermamente gli attacchi perpetrati dagli Houthi contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden e contro le navi della Marina militare che le proteggono, sottolineando come le interruzioni della navigazione nel Mar Rosso, abbiano comportato aumenti significativi delle tariffe per i trasporti con conseguenze sulle catene di approvvigionamento globali e sui prezzi. Gli stessi ministri hanno poi ribadito come la sicurezza marittima e i diritti e le libertà di navigazione sono fondamentali per garantire la libera circolazione di prodotti essenziali verso destinazioni e popolazioni in tutto il mondo e sottolineato l'importanza di proseguire le discussioni a livello di alti funzionari sul mandato di un gruppo di lavoro del G7 sulle catene di approvvigionamento dei trasporti che cercheremo di approvare alla riunione ministeriale del G7 sui trasporti che si terrà a Milano dall'11 al 13 aprile 2024.(Com)