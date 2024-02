© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza al vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio per le gravi intimidazioni subite nelle ultime ore". Lo scrive su X (ex Twitter) Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. Sono "atti vili che condanniamo con fermezza e che non devono trovare spazio all'interno del confronto politico", conclude. (Rin)