Usa: Wisconsin, il milionario Eric Hovde si candida al Senato federale come repubblicano

- L'imprenditore statunitense Eric Hovde ha annunciato la sua candidatura per uno dei seggi del Wisconsin al Senato federale, attualmente occupato dalla democratica Tammy Baldwin. La corsa di Hovde da ai repubblicani un candidato ufficiale in uno Stato molto importante in vista delle elezioni di quest'anno, che potrebbe determinare il controllo della camera alta del Congresso. Hovde ha annunciato la sua candidatura in un breve messaggio video pubblicato online, ponendo fine a mesi di speculazione su chi andrà a sfidare la senatrice Baldwin nello Stato, per conto del Partito repubblicano. "Il nostro Paese ha di fronte sfide enormi: l'economia, la sanità, la criminalità e la sicurezza dei confini, tutto sta andando nella direzione sbagliata", ha detto l'imprenditore. (Was)