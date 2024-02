Motori: intesa Lega e Vespa Club per tutelare la Vespa patrimonio culturale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi, al Belvedere Jannacci del grattacielo Pirelli, la collaborazione tra Lega e Vespa Club d’Italia per tutelare e promuovere a livello regionale, nazionale ed europeo lo scooter simbolo del design italiano nel mondo. A suggellare l’inedito gioco di squadra, presentato nel corso del convegno “Vespa storica. Patrimonio d’Italia, gioiello per i lombardi”, tre splendide Vespa d’epoca con i colori della bandiera italiana, insieme alla Vespa 98 Serie Zero prodotta nel 1946, uno dei due modelli più vecchi al mondo, utilizzata nella fiction Rai sulla nascita della leggendaria due ruote. Nel corso dell’incontro, organizzato dal gruppo della Lega alla Regione Lombardia in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, sono intervenuti il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alessandro Corbetta, il consigliere regionale Emanuele Monti, l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri, membro della commissione Industria del Parlamento europeo, e Roberto Donati, responsabile Cultura Vespa Club d’Italia, che hanno annunciando alcune iniziative in difesa della Vespa e del motorismo storico. Corbetta e Monti hanno illustrato la mozione promossa dal gruppo consiliare della Lega, che impegna “il Presidente della Giunta e gli assessori competenti ad attivarsi, per il tramite del Governo, affinché si riconosca la Vespa quale espressione storica, culturale e artistica del nostro paese, e per tutelare questo iconico scooter da limitazioni alla circolazione o eventuali provvedimenti sanzionatori provenienti dalla legislazione locale, nazionale ed europea, affinché non si disperda un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile italiano”. (segue) (Rem)