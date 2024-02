Motori: intesa Lega e Vespa Club per tutelare la Vespa patrimonio culturale italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isabella Tovaglieri ha fatto il punto sulle battaglie condotte dalla Lega in Europa per la tutela dei veicoli storici e contro le misure più contestate della Svolta Verde, mentre Roberto Donati ha presentato la petizione “Vespa Patrimonio Culturale Italiano” per chiedere allo Stato il riconoscimento della Vespa come espressione storica, culturale e artistica del nostro Paese. “Da sempre difendiamo il Made in Italy, le tradizioni e il diritto alla mobilità. Salvaguardare il futuro delle Vespe d’epoca significa rimarcare i nostri valori e il nostro impegno in Lombardia, nel Paese e in Europa – ha affermato il capogruppo Alessandro Corbetta. - La Vespa è uno dei simboli della manifattura italiana più famosi al mondo, un vero e proprio emblema del design italiano, tanto da essere presente nei più importanti musei del mondo. Ma oltre a essere un mezzo di trasporto, è anche un’icona che ha attraversato da protagonista l’evoluzione economica, sociale e culturale del nostro Paese, creando un legame unico tra generazioni diverse. La Lombardia, che ha ospitato il primo raduno assoluto nella storia della Vespa nel 1946, ha il dovere di essere in prima fila per tutelare questo straordinario patrimonio della nostra cultura, della nostra impresa e della nostra identità”. “Con oltre 20 milioni di esemplari venduti in ogni parte del globo, la Vespa è la testimonianza dell’ingegno, della creatività e della qualità che contraddistinguono la nostra manifattura. Purtroppo, però, solleva più di una preoccupazione lo stop imposto dall’Unione Europea, a partire dal 2035, dei motori a benzina e diesel – ha dichiarato Emanuele Monti, primo firmatario della mozione. - Per questo la Lega a ogni livello si batte per una revisione delle politiche ambientali, affinché tengano in debita considerazione l'importanza sociale, culturale e l'indotto economico dei veicoli a motori endotermici come la Vespa, garantendo il giusto equilibrio tra la tutela dell’ambiente e il buon senso, senza limitare la circolazione nelle nostre strade a uno dei più grandi simboli del Made in Italy in tutto il mondo”. “ (segue) (Rem)