Motori: intesa Lega e Vespa Club per tutelare la Vespa patrimonio culturale italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa ci stiamo battendo perché Bruxelles investa con convinzione nello sviluppo dei biocarburanti come combustibile alternativo all’elettrico con l’obiettivo non solo di salvare le nostre Vespe d’epoca, ma anche di garantire una transizione green che sia alla portata di tutti, famiglie, lavoratori e imprese – ha sottolineato l’eurodeputata Isabella Tovaglieri - Nel frattempo ci prepariamo a dare battaglia nel 2026, quando nell’UE verrà ridiscusso il Regolamento sullo stop al motore endotermico dal 2035, un target che deve essere rivisto radicalmente perché rischia di distruggere l’industria europea, mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro ed è incompatibile con l’autonomia strategica dell’Unione”. “Oggi per il Vespa Club d’Italia è una giornata di profonda soddisfazione – ha concluso il responsabile Cultura Roberto Donati - Portare la Vespa in cima al Palazzo Pirelli, simbolo di Milano, è una prima e doverosa consacrazione di un oggetto simbolo dell'Italia. Due esempi del nostro ingegno si abbracciano. Il primo, modello sublime di architettura razionalista già a lungo raccontato, e il secondo per tanto tempo dimenticato che merita di essere riconosciuto come Patrimonio Culturale Italiano. Raggiungere questo obiettivo, per il quale abbiamo lanciato una raccolta di firme, sarebbe una vittoria non solo per Vespa Club Italia, ma anche per tutti coloro che amano lo stile italiano, la nostra cultura e il nostro inimitabile design”. (Rem)