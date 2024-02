Motori: intesa Lega e Vespa Club per tutelare la Vespa patrimonio culturale italiano - Foto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi, al Belvedere Jannacci del grattacielo Pirelli, la collaborazione tra Lega e Vespa Club d’Italia per tutelare e promuovere a livello regionale, nazionale ed europeo lo scooter simbolo del design italiano nel mondo. A suggellare l’inedito gioco di squadra, presentato nel corso del convegno “Vespa storica. Patrimonio d’Italia, gioiello per i lombardi”, tre splendide Vespa d’epoca con i colori della bandiera italiana, insieme alla Vespa 98 Serie Zero prodotta nel 1946, uno dei due modelli più vecchi al mondo, utilizzata nella fiction Rai sulla nascita della leggendaria due ruote. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)