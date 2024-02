© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera unanime, da parte dell’Aula della Camera, con 234 sì e nessun voto contrario, al testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. (segue) (Rin)