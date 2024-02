Cultura: via libera unanime da Aula Camera a delega su patrimonio immateriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, composto da 17 articoli, è volto ad introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione dell’Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Si prevede che lo Stato promuova lo sviluppo del turismo culturale e l’attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici ed i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale. Si istituisce, poi, da parte del ministro della Cultura, previa intesa in Conferenza unificata, un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. Si dispone, inoltre, che il ministero della Cultura, sentito il dicastero del Turismo, approvi entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Si introduce, infine, nell’ambito dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, con funzioni consultive e di proposta, ai cui lavori sono invitati a partecipare rappresentanti dei ministeri interessati alla materia in oggetto. (Rin)