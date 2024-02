Ucraina: Craxi, senza sostegno europeo la resistenza avrebbe avuto un'altra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza "il convinto sostegno dell'Europa, la resistenza ucraina avrebbe avuto un'altra storia, sarebbe figlia di un altro racconto". Lo ha detto la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, al convegno organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai) “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia” presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. "È un merito di cui dobbiamo essere consapevoli, è un monito per il futuro, un insegnamento che spero faccia comprendere a tutti, innanzitutto ai partners comunitari, quanto un'Europa unita e solidale, possa essere un 'fattore di potenza'". (segue) (Rin)