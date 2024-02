Ucraina: Craxi, senza sostegno europeo la resistenza avrebbe avuto un'altra storia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema "della costruzione, della ripresa del cammino di integrazione o, semplicemente, una decisione definitiva su cosa deve e dovrà essere l'Europa – ha spiegato Craxi – ed è inoltre necessaria alla luce delle nuove candidature e dei nuovi negoziati di adesione, che coinvolgono anche e soprattutto l'Ucraina. L'invasione russa ha avuto l'effetto di accendere la riflessione su questi temi e, ancor più, con lo scoppio del conflitto è ritornato centrale il vecchio concetto di autonomia strategica". "L'autonomia strategica in termini di difesa – ha concluso Craxi – per me non vuol dire che l'Europa diventi 'altro' rispetto alla Nato, perché questo significherebbe un'Europa più isolata e più debole". (Rin)