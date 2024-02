© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7, convocato per sabato 24 febbraio in videoconferenza, dovrebbe decidere un inasprimento delle sanzioni verso la Russia, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento da canali terzi. È quanto si apprende da fonti diplomatiche italiane, secondo cui si tratta di stringere e inasprire il regime di sanzioni, non di inserirne di nuove. (Rin)