Usa: elezioni 2024, Haley non si arrende, non vado da nessuna parte

- L'ex ambasciatrice statunitense Nikki Haley, candidata repubblicana alle elezioni del 2024, ha ribadito di non essere intenzionata a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, nonostante i risultati scadenti ottenuti finora durante le primarie contro Donald Trump. Durante un discorso in Carolina del Sud, lo Stato di cui è stata governatrice dal 2011 al 2017, l'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha detto che "non vado da nessuna parte". La Haley ha attaccato nuovamente Trump, che continua ad avere un vantaggio schiacciante sulla sua avversaria in tutti i sondaggi, definendolo "un disastro" per il Paese e affermando che "è sempre più instabile". (Was)