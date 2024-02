Regionali Sardegna: Bersani (Pd), Todde è Soru vent'anni dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carbonia. I sardi non perderanno questa occasione. A Renato Soru vorrei dire con rispetto e una punta d’affetto: ma perché combatti contro te stesso? Tu sei stato il mix vincente tra sardità e innovazione. Alessandra Todde è la stessa cosa, vent’anni dopo". Lo scrive su X l'ex segretario del Partito democratico, Pier Luigi Bersani, in Sardegna per la campagna elettorale a sostegno di Alessandra Todde presidente di Regione.(Rin)