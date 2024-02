Serbia: ministro Esteri ungherese, alienare Belgrado da Ue peggiore tattica possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alienare la Serbia dall'Europa "è la peggiore tattica possibile". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un'intervista all'agenzia di stampa croata "Hina". Il capo della diplomazia ungherese ha affermato che la Serbia è "pronta ad aderire domani all'Unione europea", aggiungendo che in quanto Paese "più grande e forte dei Balcani occidentali", senza di essa nella regione "non c'è stabilità". La Serbia "è una nazione orgogliosa e credo che l'approccio della burocrazia di Bruxelles nei suoi confronti dovrebbe cambiare", ha sottolineato il ministro di Budapest. Szijjarto ha quindi evidenziato la "frequente retorica antioccidentale e antieuropea" del presidente serbo, Aleksandar Vucic, come un "senso di delusione per la mancanza di progressi verso l'adesione nonostante i criteri siano stati soddisfatti". Il capo della diplomazia di Budapest ha infine detto di essere contrario a collegare la questione dell'adesione della Serbia all'Ue con la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo. "E' ingiusto nei confronti di Belgrado perché la questione della normalizzazione non dipende solo dalla Serbia", ha detto Szijjarto.(Seb)