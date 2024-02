Kosovo: lettera di Biden per festa indipendenza, amicizia e partnership durature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'anno a venire, mi auguro di continuare a lavorare insieme per costruire una crescita economica inclusiva, rafforzare le istituzioni democratiche e promuovere lo Stato di diritto”, ha proseguito Biden. “Mi auguro inoltre che la nostra cooperazione in materia di sicurezza continui e che ci impegniamo congiuntamente per portare avanti le riforme necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione del Kosovo nell'Ue. E insieme, continueremo a difendere la libertà, anche restando uniti all'Ucraina di fronte alla brutale aggressione della Russia", ha concluso il presidente degli Stati Uniti. (Alt)