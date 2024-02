Navalnyj: Moratti, suo coraggio e sacrificio siano ispirazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Aleksej Navalnyj "riporta alla memoria i tempi più bui della storia che speravamo di non dover più rivivere, come ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella. Le manifestazioni bipartisan di questi giorni nel nostro Paese, sono il bel segnale di un sistema politico e di una società civile che rifiutano l’omicidio politico, la soppressione del dissenso, l’incarcerazione delle opposizioni e che si impegnano affinché i diritti umani siano rispettati in Italia e in tutto il Mondo". Lo scrive in un post a presidente della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, aggiungendo che "il coraggio e il sacrificio di Navalnyi ci siano di ispirazione in questa giusta battaglia in difesa della democrazia e della libertà". (Com)