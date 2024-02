Foibe: Montaruli (Fd'I), revoca onorificenza Tito passaggio storico inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in commissione Affari costituzionali del testo unificato della proposta "che revocherà l'onorificenza al sanguinario maresciallo Tito è un importante passo in avanti verso un passaggio storico inevitabile per la storia repubblicana. È un provvedimento che vuole rendere omaggio alla memoria delle vittime e degli esuli istriano-dalmati colpiti dall'odio dei partigiani comunisti jugoslavi accecati dall'odio anti-italiano, guidati proprio da Tito. Solo pochi giorni fa un'esponente del Movimento cinque stelle ha provato vergognosamente a sminuire nell'Aula della Camera dei deputati la portata di una decisione così importante che vuole rendere omaggio quelle vittime disonorate una seconda volta, attraverso il tentativo di oblio a cui sono stati condannati per tanti anni con la rimozione dalla memoria collettiva". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. (segue) (Rin)